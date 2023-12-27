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Заколов сусіда ножем та викинув у лиман — в Одесі викрили вбивцю

27 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Заколов сусіда ножем та викинув у лиман — в Одесі викрили вбивцю
Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини. Місцевий мешканець заколов ножем сусіда та викинув тіло у Хаджибейський лиман. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту 

На вулиці Балтській між двома сусідами виник конфлікт, під час якого один чоловік завдав іншому ножем численних ударів у груди, живіт та кінцівки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Аби приховати злочин та уникнути покарання, правопорушник затягнув тіло загиблого у багажник своєї автівки та вивіз його за місто, де викинув у Хаджибейський лиман. Повернувшись, він  підібрав у дворі знаряддя скоєного злочину та пішов додому. 

Пізніше родичі вбитого повідомили про його зникнення до поліції, яка знайшла тіло та за допомогою камер у дворі встановила вбивцю.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали відвідувача супермаркету, який завдав тяжких тілесних ушкоджень людині. Чоловік вдарив ножем потерпілого за відмову придбати йому алкогольні напої.

Також ми писали, що в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам. 

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