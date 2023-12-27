Заколол соседа ножом и выбросил в лиман — в Одессе разоблачили убийцу

Полиция работает с поличным. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Местный житель заколол ножом соседа и выбросил тело в Хаджибейский лиман.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

На улице Балтской между двумя соседями возник конфликт, во время которого один мужчина нанес другому ножом многочисленные удары в грудь, живот и конечности. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление и избежать наказания, правонарушитель затащил тело погибшего в багажник своего автомобиля и вывез его за город, где выбросил в Хаджибейский лиман. Вернувшись, он подобрал во дворе орудие совершенного преступления и пошел домой.

Позже родственники убитого сообщили о его исчезновении в полицию, которая нашла тело и с помощью камер во дворе установила убийцу.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали посетителя супермаркета, нанесшего тяжкие телесные повреждения человеку. Мужчина ударил ножом потерпевшего за отказ приобрести ему алкогольные напитки.

Также мы писали, что в Одесской области вынесли приговор таксисту, убившему четырех женщин и изнасиловавшему ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.