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Сбывал наркотики в виде "закладок" — в Одесской области задержали торговца

4 января 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сбывал наркотики в виде "закладок" — в Одесской области задержали торговца
У преступника берут отпечатки пальцев. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали правонарушения

Житель Измаила в вечернее время суток вышел на "работу". Он делал закладки в разных районах города и сообщал об этом "клиентам" через мессенджеры. Подозрительного мужчину заметила горожанка и сообщила об этом полиции.

При осмотре мобильного телефона горожан полицейские обнаружили информацию о сделанных еще 25 "закладках" по городу с аналогичным веществом. Следователи изъяли психотропы и тайники и отправили все на экспертизу.

Какое наказание грозит

В настоящее время злоумышленник задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины по незаконному приобретению и хранению с целью сбыта особо опасных психотропных веществ. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали посетителя супермаркета, нанесшего тяжкие телесные повреждения человеку. Мужчина ударил ножом потерпевшего за отказ приобрести ему алкогольные напитки.

Также мы писали, что в Одесской области вынесли приговор таксисту, убившему четырех женщин и изнасиловавшему ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

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