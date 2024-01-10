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Збувала психотропи через поштомат — в Одесі затримали наркоторговицю

10 січня 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Збувала психотропи через поштомат — в Одесі затримали наркоторговицю
Пакунки з наркотиками. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка відправляла "товар" клієнтам через поштомат.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної діяльності

Одеситка у Київському районі міста за допомогою поштомату збиралась відправити "клієнтам" чергову партію "товару". Жінка займалася збутом  PVP, MDMA, амфетаміну та канабісу. 

Затримати зловмисницю вдалося під час "завантаження" товару. На місці слідчі вилучили у правопорушниці шість пакетів з PVP загальною вагою понад 100 грамів та два пакетики з амфетаміном масою 10 грамів.

Що знайшли під час обшуків

  • майже пів кілограма канабісу,
  • 50 таблеток MDMA,
  • понад кілограм PVP,
  • 31 грам амфетаміну,
  • засоби для пакування "товару".

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

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