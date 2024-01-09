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Контрабанда наркотиків — моряк ховав у власній кабіні канабіс

9 січня 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Контрабанда наркотиків — моряк ховав у власній кабіні канабіс
Експрес-тест підтвердження наркотиків. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту 

Під час перевірки перед відправленням судна під іноземним прапором прикордонники Ізмаїльського загону виявили в каюті помічника капітана згорток та зіп-пакет із речовиною рослинного походження у подрібненому та висушеному стані.

Експрес-тест підтвердив, що це саме канабіс. Моряк зізнався, що зберігав наркотик для власного вживання.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на контрабанду наркотичного засобу, який передбачає до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть громадянина Молдови за незаконну оборудку з наркотиками. Іноземець намагався перевезти через кордон амфетамін та канабіс, які заховав під обшивкою дверей власного авто.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

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