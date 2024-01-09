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Контрабанда наркотиков — моряк прятал в собственной кабине каннабис

9 января 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Контрабанда наркотиков — моряк прятал в собственной кабине каннабис
Экспресс тест подтверждения наркотиков. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В ходе проверки перед отправлением судна под иностранным флагом пограничники Измаильского отряда обнаружили в каюте помощника капитана сверток и зип-пакет с веществом растительного происхождения в измельченном и высушенном состоянии.

Экспресс-тест подтвердил, что это именно каннабис. Моряк признался, что хранил наркотик для собственного употребления.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на контрабанду наркотического средства, которое предусматривает до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области будут судить гражданина Молдовы за незаконную сделку с наркотиками. Иностранец пытался перевезти через границу амфетамин и каннабис, спрятавшийся под обшивкой дверей собственного авто.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".

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