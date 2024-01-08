Іноземець через Одеську область намагався вивезти за кордон наркотики

Пакунки з наркотиками. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області судитимуть громадянина Молдови за незаконну оборудку наркотиками. Іноземець намагався перевезти через кордон амфетамін та канабіс, які заховав під обшивкою дверей власного авто.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Деталі злочинної схеми

Чоловік через КПП "Виноградівка — Вулканешти" намагався вивезти до Молдови "зеленим коридором" наркотики, приховавши їх від митного контролю.

Під час митного огляду в автомобілі іноземця, під обшивкою дверей, вилучили 9 пакунків з майже 1 кг канабісу та 0,6 кг амфетаміну.

Яке покарання загрожує

Наразі злочинця затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Також ми повідомляли, що в Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.