На Одещині відправили на лаву підсудних наркоділка — деталі

Вилучений канабіс. Фото: Нацполіція

В Одеській області судитимуть жителя Великодолинської територіальної громади, який зберігав вдома півтора кілограма канабісу. Йому загрожує ув'язнення на строк до 3 років.

Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Поліція отримала повідомлення про те, що підозрюваний зберігає у себе вдома наркотики. Отримавши необхідні дозволи, правоохоронці провели обшук та виявили різні сховки, де знаходилося понад 1,5 кг канабісу. Чоловік пояснив, що збирав наркотичне зілля для власного вживання.

Яке покарання загрожує

Фігуранту висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. За цим статтям йому загрожує штраф від 34 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Також ми повідомляли, що в Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.

Додамо, в Одесі правоохоронці затримали торговця марихуаною. Чоловік у власній оселі фасував по пакунках наркотики з метою подальшого збуту серед містян.