Збував марихуану на вулицях міста — в Одесі затримали наркоділка

Пакунки з наркотиками. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали торговця марихуаною. Чоловік у власній оселі фасував по пакунках наркотики з метою подальшого збуду серед містян.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Мешканець Пересипського району зберігав у себе вдома скляні банки та поліетиленові пакетики з марихуаною, а також приладдя для її фасування й пакування.

Зловмисник пояснив, що через інтернет-мережу придбав заборонений товар та зберігав для подальшого збуту.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправлять правоохоронців, які заробляли на наркоділках. Поліцейські стежили за правопорушниками та забирали в них гроші за збут, не реєструючи кримінальне провадження.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який займався виготовленням наркотичних препаратів. Чоловік у власній оселі облаштував "амфетамінову лабораторію".