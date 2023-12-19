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"Варив" наркотики у власному будинку — в Одесі затримали злочинця

19 грудня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Варив" наркотики у власному будинку — в Одесі затримали злочинця
Поліція затримала порушника. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який займався виготовленням наркотичних препаратів. Чоловік у власній оселі облаштував "амфетамінову лабораторію".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управлінні Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної діяльності

Одесит у власному приватному будинку у центрі міста займався виготовленням амфетаміну для подальшого продажу. Затримали чоловіка на шляху до "закладок", при собі у нього виявили зіп-пакетики з наркотиками.

Що знайшли під час обшуків

  • приладдя, засоби та речовини, які використовувались для виготовлення психотропу,
  • близько 30 грамів речовини, схожої на амфетамін,
  • мобільний телефон фігуранта. 

За попередніми даними, за один повний цикл тривалістю дві доби фігурант міг виготовляти щонайменше 500 грамів психотропної речовини, що за цінами "чорного ринку" коштують 300 тис. гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі правопорушника затримали та повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Інші наркозлочини

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у продажі забороненими речовинами. Місцевий мешканець збував на вулицях міста наркотики, які купував в аптеці.

Також ми писали, що в Одесі, у Пересипському районі міста, викрили чоловіків, які влаштували у власній квартирі притон. Правопорушник надав свою квартиру для вживання наркотичних препаратів. 

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