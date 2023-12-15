У Пересипському районі Одеси викрили наркопритон

Наркоман сидить у підʼїзді. Фото: google.com

В Одесі, у Пересипському районі міста, викрили чоловіків, які влаштували у власній квартирі притон. Правопорушник надав свою квартиру для вживання наркотичних препаратів.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Чоловік, якого раніше судили за завдання тілесних ушкоджень, хуліганство та незаконні оборудки з наркотичними засобами, нещодавно звільнився з вʼязниці та влаштував у своїй квартирі притон для наркоманів. Разом зі своїм другом він знаходив потенційних "гостей" та надавали їм "місце для розслаблення" в обмін на препарати.

Що знайшли під час обшуків

Пристрої для куріння із залишками екстракту канабісу;

два поліетиленові пакетики з PVP та канабісом.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 317 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до пʼяти років увʼязнення. Слідство триває.

Інші наркозлочини

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.

Також ми писали, що в Одесі викрили двох чоловіків, які займалися реалізацією заборонених речовин. Підозрювані продавали психотропи у великих розмірах на вулицях міста.