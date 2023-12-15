У Пересипському районі Одеси викрили наркопритон
В Одесі, у Пересипському районі міста, викрили чоловіків, які влаштували у власній квартирі притон. Правопорушник надав свою квартиру для вживання наркотичних препаратів.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Чоловік, якого раніше судили за завдання тілесних ушкоджень, хуліганство та незаконні оборудки з наркотичними засобами, нещодавно звільнився з вʼязниці та влаштував у своїй квартирі притон для наркоманів. Разом зі своїм другом він знаходив потенційних "гостей" та надавали їм "місце для розслаблення" в обмін на препарати.
Що знайшли під час обшуків
- Пристрої для куріння із залишками екстракту канабісу;
- два поліетиленові пакетики з PVP та канабісом.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 317 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до пʼяти років увʼязнення. Слідство триває.
Інші наркозлочини
Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.
Також ми писали, що в Одесі викрили двох чоловіків, які займалися реалізацією заборонених речовин. Підозрювані продавали психотропи у великих розмірах на вулицях міста.
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