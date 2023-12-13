Зберігали наркотики у великих розмірах — в Одесі викрили порушників
В Одесі викрили двох чоловіків, які займалися реалізацією заборонених речовин. Підозрювані продавали психотропи у великих розмірах на вулицях міста.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі злочинної схеми
Зловмисників затримали у Київському районі міста. В одного вилучили амфетамін в особливо великих розмірах, а в другого, водія легковика – PVP.
"Належність вилучених у обох фігурантів речовин до психотропних та їх вагу було підтверджено експертними висновками", — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Яке покарання загрожує
Наразі обом правопорушникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.
Інші наркозлочині
Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.
Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно з канабісом.
Додамо, в Одесі правоохоронці викрили містянина у транспортуванні наркотичних речовин. Чоловік відправив пиріжки з метадоном своєму знайомому до слідчого ізолятора.
Читайте Новини.LIVE!