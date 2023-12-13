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Зберігали наркотики у великих розмірах — в Одесі викрили порушників

13 грудня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зберігали наркотики у великих розмірах — в Одесі викрили порушників
Психотроп у зіп-пакеті. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили двох чоловіків, які займалися реалізацією заборонених речовин. Підозрювані продавали психотропи у великих розмірах на вулицях міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної схеми

Зловмисників затримали у Київському районі міста. В одного вилучили амфетамін в особливо великих розмірах, а в другого, водія легковика – PVP.

"Належність вилучених у обох фігурантів речовин до психотропних та їх вагу було підтверджено експертними висновками", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Яке покарання загрожує

Наразі обом правопорушникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Інші наркозлочині

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт. 

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно з канабісом.

Додамо, в Одесі правоохоронці викрили містянина у транспортуванні наркотичних речовин. Чоловік відправив пиріжки з метадоном своєму знайомому до слідчого ізолятора.

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