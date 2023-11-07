В Одесі затримали наркоділка

Вилучені речовини. Фото: Національна поліція

В Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Під час патрулювання правоохоронці затримали чоловіка, який мав при собі п’ять полімерних пакетиків з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс. Зі слів правопорушника, пакунки він знайшов і забрав для власного вживання. Вилучену речовину направили на експертизу.

Що чекатиме на злочинця

Наразі чоловік звинувачується за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з подальшою метою реалізації.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Правопорушник збував у місті амфетамін шляхом передачі під час особистої зустрічі з "клієнтом".