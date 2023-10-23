В Одесі затримали "закладника" наркотиків

Експрес-тест на встановлення виду наркотиків. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який розповсюджував наркотичні препарати. Попередньо відомо, що свій "товар" зловмисник збував шляхом "закладок".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми зі збуту наркотиків

У 42-річного чоловіка правоохоронці вилучили 12 згортків з наркотиками. Експрес-тест підтвердив, що вони містили саме метадон. Після цього поліцейські розшукали ще 9 схованок з "товаром", на які вказав зловмисник. Все вилучене скерували на експертизу.

Під час огляду мобільного телефону виявили інформацію, що становить інтерес для слідства, зокрема, світлини зроблених "закладок". Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб причетних до наркозлочину, а також канал надходження до чоловіка забороненої речовини.

Знайдені у місті "закладки". Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту. Йому загрожує ув'язнення до восьми років. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угрупування тривала понад рік.