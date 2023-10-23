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В Одессе задержали "закладчика" наркотиков

23 октября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали "заложника" наркотиков
Экспресс-тест на установление вида наркотиков. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали местного жителя, распространявшего наркотические препараты. Предварительно известно, что свой "товар" злоумышленник сбывал по пути "закладок".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы по сбыту наркотиков

У 42-летнего мужчины правоохранители изъяли 12 свертков с наркотиками. Экспресс-тест подтвердил, что они содержали именно метадон. После этого полицейские разыскали еще 9 тайников с "товаром", на которые указал злоумышленник. Все изъятое было направлено на экспертизу.

В ходе осмотра мобильного телефона обнаружили информацию, представляющую интерес для следствия, в частности, фотографии сделанных "закладок". В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к наркопреступлению, а также канал поступления к мужчине запрещенного вещества.

в одессе полицейские задержали местного жителя по подозрению в распространении метадона
Найдены в городе "закладки". Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины по незаконному приобретению и хранению наркотического средства с целью сбыта. Ему грозит заключение до восьми лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в страны Евросоюза. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

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