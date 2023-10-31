В Одесі затримали наркоторговця, який збував "товар" на вулицях міста
В Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Правопорушник збував у місті амфетамін шляхом передачі при особистій зустрічі з "клієнтом".
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці затримання
Горе-бізнесмен намагався продавати на вулицях міста наркотичні речовини. Під час обшуку у чоловіка виявили 13 пакетиків з амфетаміном. Вилучену рослинну речовину правоохоронці скерували на експертизу.
Яке покарання загрожує
Чоловікові повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угруповання тривала понад рік.
Також ми писали, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з подальшою метою реалізації.
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