В Одессе задержан наркоторговец

Полиция задержала правонарушителя. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. Правонарушитель сбывал в городе амфетамин путем передачи при личной встрече с "клиентом".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности задержания

Горе-бизнесмен пытался продавать на улицах города наркотические вещества. Во время обыска у мужчины обнаружили 13 пакетиков с амфетамином. Изъятое растительное вещество правоохранители направили на экспертизу.

Найдены вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в страны Евросоюза. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили местного жителя, занимавшегося незаконным выращиванием наркотических растений. Мужчина высадил на соседском участке кусты конопли с последующей целью реализации.