В Одесі затримали трьох наркоторговців

Людина передає пакунок з наркотичним вмістом. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі правоохоронці викрили трьох чоловіків, яких підозрюють у наркозлочинах. Містяни зберігали при собі психотропи з метою подальшого збуту.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі затримання

У Київському районі міста у двох правопорушників вилучили по одному згортку з психотропною речовиною PVP, а в третього, окрім психотропу, ще й сірниковий коробок з канабісом.

Яке покарання загрожує

Усім трьом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Слідство триває.

Інші наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угруповання тривала понад рік.

Також ми писали, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з подальшою метою реалізації.