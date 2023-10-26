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В Одессе задержаны трех наркоторговцев

26 октября 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержаны трое наркоторговцев
Человек передает пакет с наркотическим содержимым. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили троих мужчин, подозреваемых в наркопреступлениях. Горожане сохраняли при себе психотропы в целях дальнейшего сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали задержания

В Киевском районе города у двух правонарушителей изъяли по одному свертку с психотропным веществом PVP, а у третьего, кроме психотропа, еще и спичечный коробок с каннабисом.

Какое наказание грозит

Всем троим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. Им грозит до пяти лет заключения. Следствие продолжается.

Другие наркопреступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в страны Евросоюза. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили местного жителя, занимавшегося незаконным выращиванием наркотических растений. Мужчина высадил на соседском участке кусты конопли с последующей целью реализации.

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