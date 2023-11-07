В Одессе задержали наркодельца

Удалены вещества. Фото: Национальная полиция

В Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Во время патрулирования стражи порядка задержали мужчину, который имел при себе пять полимерных пакетиков с растительным веществом зеленого цвета, похожим на каннабис. По словам правонарушителя, свертки он нашел и забрал для собственного употребления. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.

Что будет ждать преступника

В настоящее время мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что в Одесской области разоблачили местного жителя, занимавшегося незаконным выращиванием наркотических растений. Мужчина высадил на соседском участке кусты конопли с последующей целью реализации.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. Правонарушитель сбывал в городе амфетамин путем передачи во время личной встречи с "клиентом".