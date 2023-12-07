В Одесі чоловік передав пиріжки з наркотиками до СІЗО
В Одесі правоохоронці викрили містянина у транспортуванні наркотичних речовин. Чоловік відправив пиріжки з метадоном своєму знайомому до слідчого ізолятора.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Зловмисник протягом тривалого часу підтримував звʼязок з приятелем у СІЗО, який попросив відправити йому наркотики "для розслаблення". Після розмови одесит купив у кулінарії пиріжки, поклав всередину капсули із метадоном, який придбав у невідомого та відправив передачу поштою. Коли посилка прибула, її вміст виявили та вилучили працівники установи. Згідно з висновком експерта, випічка містила наркотичний засіб — метадон.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.
Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно з канабісом.
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