В Одесі чоловік передав пиріжки з наркотиками до СІЗО

Пакетик з невідомою речовиною. Фото: google.com

В Одесі правоохоронці викрили містянина у транспортуванні наркотичних речовин. Чоловік відправив пиріжки з метадоном своєму знайомому до слідчого ізолятора.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Зловмисник протягом тривалого часу підтримував звʼязок з приятелем у СІЗО, який попросив відправити йому наркотики "для розслаблення". Після розмови одесит купив у кулінарії пиріжки, поклав всередину капсули із метадоном, який придбав у невідомого та відправив передачу поштою. Коли посилка прибула, її вміст виявили та вилучили працівники установи. Згідно з висновком експерта, випічка містила наркотичний засіб — метадон.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно з канабісом.