За голлівудським сценарієм — в Одесі жінка зберігала наркотики у борошні
В Одесі викрили місцеву мешканку, яка ховала наркотичні препарати у пакунку з борошном. Жінка таким чином зберігала партію метадону, який збиралася збути.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі схеми
Жінка отримала пакунок на пошті, у якому було заховано 121 згорток з наркотиками, які заховала в пакуванні борошна. Експертиза встановила, що це був метадон. Вилучене у громадянки скерували на експертне дослідження для встановлення походження та ваги.
Яке покарання загрожує
Зловмисницю затримали на місці та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Слідство триває.
Інші наркозлочини в Одесі
Нагадаємо, в Одесі викрили двох чоловіків, які носили при собі заборонені боєприпаси та наркотики. Правопорушники намагалися збути свій "товар" серед містян.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який продавав наркотичні речовини. Молодика затримали у Київському районі з півтора сотнями "пакунків".
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