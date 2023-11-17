За голлівудським сценарієм — в Одесі жінка зберігала наркотики у борошні

Пакунки з наркотиками. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили місцеву мешканку, яка ховала наркотичні препарати у пакунку з борошном. Жінка таким чином зберігала партію метадону, який збиралася збути.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Жінка отримала пакунок на пошті, у якому було заховано 121 згорток з наркотиками, які заховала в пакуванні борошна. Експертиза встановила, що це був метадон. Вилучене у громадянки скерували на експертне дослідження для встановлення походження та ваги.

Яке покарання загрожує

Зловмисницю затримали на місці та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Слідство триває.

Інші наркозлочини в Одесі

Нагадаємо, в Одесі викрили двох чоловіків, які носили при собі заборонені боєприпаси та наркотики. Правопорушники намагалися збути свій "товар" серед містян.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який продавав наркотичні речовини. Молодика затримали у Київському районі з півтора сотнями "пакунків".