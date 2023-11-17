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По голливудскому сценарию — в Одессе женщина хранила наркотики в муке

17 ноября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
По голливудскому сценарию — в Одессе женщина хранила наркотики в муке
Свертки с наркотиками. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили местную жительницу, которая прятала наркотические препараты в свертке с мукой. Женщина таким образом хранила партию метадона, собиравшегося сбыть.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Женщина получила сверток на почте, в котором был спрятан 121 сверток с наркотиками, которые спрятала в упаковке муки. Экспертиза установила, что это был метадон. Изъятое у гражданки было направлено на экспертное исследование для установления происхождения и веса.

Какое наказание грозит

Злоумышленницу задержали на месте и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет заключения. Следствие продолжается.

Другие наркопреступления в Одессе

Напомним, в Одессе разоблачили двух мужчин, носивших при себе запрещенные боеприпасы и наркотики. Правонарушители пытались сбыть свой "товар" среди горожан.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, продававшего наркотические вещества. Молодого человека задержали в Киевском районе с полутора сотнями "пакетиков".

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