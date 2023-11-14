Робив "закладки" у місті — в Одесі затримали наркоділка

Вилучені пакунки з наркотиками. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який продавав наркотичні речовини. Молодика затримали у Київському районі з півтора сотнями "пакунків".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Одесит "заробляв" собі на життя шляхом розкладання "закладок" з наркотиками на вулицях міста. Під час затримання у нього виявили 148 пакетиків з різними речовинами рослинного та синтетичного походження. Експрес тест показав, що значна частина з них містила у собі канабіс.

Яке покарання загрожує

Наразі правопорушника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили двох чоловіків, які носили при собі заборонені боєприпаси та наркотики. Правопорушники намагалися збути свій "товар" серед містян.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.