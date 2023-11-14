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Делал "закладки" в городе — в Одессе задержали наркодельца

14 ноября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Делал "закладки" в городе — в Одессе задержали наркодельца
Изъяты пакеты с наркотиками. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, продававшего наркотические вещества. Молодого человека задержали в Киевском районе с полутора сотнями "пакетиков".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Одессит зарабатывал себе на жизнь путем разложения закладок с наркотиками на улицах города. Во время задержания у него было обнаружено 148 пакетиков с различными веществами растительного и синтетического происхождения. Экспресс-тест показал, что значительная часть из них включала в себя каннабис.

Какое наказание грозит

В настоящее время правонарушитель задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины по незаконному приобретению и хранению с целью сбыта особо опасного наркотического средства. Ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили двух мужчин, носивших при себе запрещенные боеприпасы и наркотики. Правонарушители пытались сбыть свой "товар" среди горожан.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.

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