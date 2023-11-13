На Одещині затримали наркобізнесменів
В Одеській області викрили двох місцевих мешканців, які займалися продажем наркотиків. Люди вирощували коноплі для власного вживання та збуту.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі наркобізнесу
Мешканці Роздільнянської ОТГ вирощували заборонені рослини у власних городах. З домівок правопорушників вилучили коноплі та речовину рослинного походження, схожу на канабіс.
Що виявили правоохоронці
- 40 висаджених рослин конопель,
- майже 200 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс,
- висушені гілки конопель вагою близько трьох кілограмів.
Яке покарання загрожує
Обох правопорушників затримали та відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі викрили двох чоловіків, які носили при собі заборонені боєприпаси та наркотики. Правопорушники намагалися збути свій "товар" серед містян.
Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.
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