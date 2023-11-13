На Одещині затримали наркобізнесменів

Плантація конопель на городі. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили двох місцевих мешканців, які займалися продажем наркотиків. Люди вирощували коноплі для власного вживання та збуту.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Мешканці Роздільнянської ОТГ вирощували заборонені рослини у власних городах. З домівок правопорушників вилучили коноплі та речовину рослинного походження, схожу на канабіс.

Кущі конопель на городі. Фото: Нацполіція

Висушені наркотичні рослини. Фото: Нацполіція

Що виявили правоохоронці

40 висаджених рослин конопель,

майже 200 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс,

висушені гілки конопель вагою близько трьох кілограмів.

Яке покарання загрожує

Обох правопорушників затримали та відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили двох чоловіків, які носили при собі заборонені боєприпаси та наркотики. Правопорушники намагалися збути свій "товар" серед містян.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.