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На Одещині затримали наркобізнесменів

13 листопада 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали наркобізнесменів
Плантація конопель на городі. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили двох місцевих мешканців, які займалися продажем наркотиків. Люди вирощували коноплі для власного вживання та збуту.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Мешканці Роздільнянської ОТГ вирощували заборонені рослини у власних городах. З домівок правопорушників вилучили коноплі та речовину рослинного походження, схожу на канабіс.

поліцейські викрили двох жителів роздільнянського району у наркозлочинах
Кущі конопель на городі. Фото: Нацполіція
поліцейські викрили двох жителів роздільнянського району у наркозлочинах
Висушені наркотичні рослини. Фото: Нацполіція

Що виявили правоохоронці

  • 40 висаджених рослин конопель, 
  • майже 200 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс,
  • висушені гілки конопель вагою близько трьох кілограмів.

Яке покарання загрожує

Обох правопорушників затримали та відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі викрили двох чоловіків, які носили при собі заборонені боєприпаси та наркотики. Правопорушники намагалися збути свій "товар" серед містян.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.

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