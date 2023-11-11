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На Одещині поліцейські затримали чоловіка, який збував метадон

11 листопада 2023 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині поліцейські затримали чоловіка, який збував метадон
Вилучені таблетки. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині поліцейські викрили рецидивіста, який торгував наркотиками. Злочинець, в минулому засуджений за крадіжки та грабежі, використовував замісну підтримувальну терапію для незаконного обігу наркотичних речовин. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Поліцейські встановили, що правопорушник проходив замісну підтримувальну терапію в одному із лікувальних закладів Одеси. У рамках цієї програми за призначенням лікаря він отримував нарковмісні пігулки, частину з яких вживав сам, а іншу частину продавав. Чоловіка викрили, коли він зустрівся у сквері з жінкою, якій збув за одну тисячу гривень чотири таблетки.  З незаконного обігу їх поліцейські вилучили та направили на експертизу, яка підтвердила, що вони містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено — метадон.

Результати обшуку 

Поліцейські провели санкціонований обшук. У помешканні чоловіка знайшли й вилучили ще 16 аналогічних пігулок, мобільні телефони та інші предмети, які становлять інтерес для слідства.

Вилучений телефон. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

Яке покарання

Правопорушнику було оголошено підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Суд вирішив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство продовжується.

Нагадаємо, в Одесі викрили двох чоловіків, які носили при собі заборонені боєприпаси та наркотики. Правопорушники намагалися збути твій "товар" серед містян.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.

Додамо, в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який передав знайомому ув'язненому заборонені речовини. У печиві власного приготування були заховані пакунки з метадоном. 

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