Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области полицейские задержали мужчину, который сбывал метадон arrow

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который сбывал метадон

11 ноября 2023 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области полицейские задержали мужчину, который сбывал метадон
Изъятые таблетки. Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области полицейские разоблачили рецидивиста, торговавшего наркотиками. Преступник, в прошлом осужденный за кражи и грабежи, использовал заместительную поддерживающую терапию для незаконного обращения наркотических веществ. Ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Полицейские установили, что правонарушитель проходил заместительную поддерживающую терапию в одном из лечебных заведений Одессы. В рамках этой программы по назначению врача он получал наркосодержащие таблетки, часть из которых употреблял сам, а другую часть продавал. Мужчину разоблачили, когда он встретился в сквере с женщиной, которой за одну тысячу гривен продал четыре таблетки. Полицейские изъяли их из незаконного оборота и направили на экспертизу, подтвердившую, что они содержат наркотическое средство, обращение которого ограничено — метадон.

Результаты обыска

Полицейские произвели санкционированный обыск. В доме мужчины нашли и изъяли еще 16 аналогичных таблеток, мобильные телефоны и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Изъятый телефон. Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Какое наказание

Правонарушителю было объявлено подозрение по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Суд решил применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили двух мужчин, носивших при себе запрещенные боеприпасы и наркотики. Правонарушители пытались сбыть твой "товар" среди горожан.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.

Добавим, в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, передавшего знакомому заключенному запрещенные вещества. В печенье собственного приготовления были спрятаны пакеты с метадоном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме