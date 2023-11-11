В Одесской области полицейские задержали мужчину, который сбывал метадон
В Одесской области полицейские разоблачили рецидивиста, торговавшего наркотиками. Преступник, в прошлом осужденный за кражи и грабежи, использовал заместительную поддерживающую терапию для незаконного обращения наркотических веществ. Ему грозит лишение свободы.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Детали дела
Полицейские установили, что правонарушитель проходил заместительную поддерживающую терапию в одном из лечебных заведений Одессы. В рамках этой программы по назначению врача он получал наркосодержащие таблетки, часть из которых употреблял сам, а другую часть продавал. Мужчину разоблачили, когда он встретился в сквере с женщиной, которой за одну тысячу гривен продал четыре таблетки. Полицейские изъяли их из незаконного оборота и направили на экспертизу, подтвердившую, что они содержат наркотическое средство, обращение которого ограничено — метадон.
Результаты обыска
Полицейские произвели санкционированный обыск. В доме мужчины нашли и изъяли еще 16 аналогичных таблеток, мобильные телефоны и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Какое наказание
Правонарушителю было объявлено подозрение по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Суд решил применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе разоблачили двух мужчин, носивших при себе запрещенные боеприпасы и наркотики. Правонарушители пытались сбыть твой "товар" среди горожан.
Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.
Добавим, в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, передавшего знакомому заключенному запрещенные вещества. В печенье собственного приготовления были спрятаны пакеты с метадоном.
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