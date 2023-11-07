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Печиво із сюрпризом — в Одесі затримали чоловіка, який намагався передати наркотики в СІЗО

7 листопада 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Печиво із сюрпризом — в Одесі затримали чоловіка, який намагався передати наркотики в СІЗО
Згортки з метадоном. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який передав знайомому ув'язненому заборонені речовини. У печиві власного приготування були заховані пакунки з метадоном. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі схеми

Раніше судимий чоловік підтримував зв’язки з приятелями, які потрапили до одеського слідчого ізолятора, отримував від них замовлення на постачання наркотиків, збирав бандеролі та надсилав адресатам поштою.

Після чергового дзвінка від друга правопорушник у себе вдома просочив метадоном печиво і відправив замовнику в СІЗО. Виявили несподівану знахідку під час перевірки передачі, а чоловіка одразу затримали. 

печиво з метадоном для товариша: в одесі поліцейські затримали містянина, який відправив утриманцю слідчого ізолятора посилку з наркотичним засобом
Перевірка на вміст наркотиків. Фото: Нацполіція
печиво з метадоном для товариша: в одесі поліцейські затримали містянина, який відправив утриманцю слідчого ізолятора посилку з наркотичним засобом
Правоохоронці вилучили заборонені речовини. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угруповання тривала понад рік.

Також ми писали, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з метою подальшої реалізації.

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