Печиво із сюрпризом — в Одесі затримали чоловіка, який намагався передати наркотики в СІЗО

Згортки з метадоном. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який передав знайомому ув'язненому заборонені речовини. У печиві власного приготування були заховані пакунки з метадоном.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Раніше судимий чоловік підтримував зв’язки з приятелями, які потрапили до одеського слідчого ізолятора, отримував від них замовлення на постачання наркотиків, збирав бандеролі та надсилав адресатам поштою.

Після чергового дзвінка від друга правопорушник у себе вдома просочив метадоном печиво і відправив замовнику в СІЗО. Виявили несподівану знахідку під час перевірки передачі, а чоловіка одразу затримали.

Перевірка на вміст наркотиків. Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили заборонені речовини. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угруповання тривала понад рік.

Також ми писали, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з метою подальшої реалізації.