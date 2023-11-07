Печенье с сюрпризом — в Одессе задержан мужчина, пытавшийся передать наркотики в СИЗО

Свертки с метадоном. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, передавшего знакомому заключенному запрещенные вещества. В печенье собственного приготовления были спрятаны пакеты с метадоном.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Ранее судимый мужчина поддерживал связи с попавшими в одесский следственный изолятор приятелями, получал от них заказы на поставку наркотиков, собирал бандероли и отправлял адресатам по почте.

После очередного звонка от друга правонарушитель у себя дома пропитал метадоном печенье и отправил заказчику в СИЗО. Обнаружили неожиданную находку во время проверки передачи, а мужчину сразу задержали.

Проверка на содержание наркотиков. Фото: Нацполиция

Правоохранители изъяли запрещенные вещества. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в страны Евросоюза. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили местного жителя, занимавшегося незаконным выращиванием наркотических растений. Мужчина высадил на соседском участке кусты конопли с целью последующей реализации.