В Одесі двоє чоловіків зберігали вдома зброю та наркотики

Поліція проводить обшуки у правопорушника. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили двох чоловіків, які носили при собі заборонені боєприпаси та наркотики. Правопорушники намагалися збути твій "товар" серед містян.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Раніше судимий одесит зберігав вдома ручну протитанкову гранату, чотири пістолети та десять набоїв. За місцем проживання другого містянина вилучили 22 кущі конопель та близько 10 кг канабісу. Вилучене направлено на експертизу.

Яке покарання загрожує ділкам

Першому правопорушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Щодо іншого чоловіка відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, йому передбачена відповідальності у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з подальшою метою реалізації.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Правопорушник збував у місті амфетамін шляхом передачі під час особистої зустрічі з "клієнтом".