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В Одессе двое мужчин сохраняли дома оружие и наркотики

8 ноября 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе двое мужчин сохраняли дома оружие и наркотики
Полиция проводит обыски у правонарушителя. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили двоих мужчин, которые носили при себе запрещенные боеприпасы и наркотики. Правонарушители пытались сбыть твой "товар" среди горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Ранее судимый одессит хранил дома ручную противотанковую гранату, четыре пистолета и десять патронов. По месту жительства второго горожан изъяли 22 куста конопли и около 10 кг каннабиса. Удалено направлено на экспертизу.

Какое наказание грозит дельцам

Первому правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения.

В отношении другого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, ему предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, что в Одесской области разоблачили местного жителя, занимавшегося незаконным выращиванием наркотических растений. Мужчина высадил на соседском участке кусты конопли с последующей целью реализации.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков . Правонарушитель сбывал в городе амфетамин путем передачи во время личной встречи с "клиентом".

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