В Одесской области задержали наркобизнесменов

Плантация конопли на огороде. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили двух местных жителей, которые занимались продажей наркотиков. Люди выращивали коноплю для собственного употребления и сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Жители Раздельнянской ОТГ выращивали запрещенные растения в собственных огородах. Из домов правонарушителей изъяли коноплю и вещество растительного происхождения, похожее на каннабис.

Кусты конопли на огороде. Фото: Нацполиция

Высушенные наркотические растения. Фото: Нацполиция

Что обнаружили правоохранители

40 высаженных растений конопли,

почти 200 граммов вещества растительного происхождения, похожего на каннабис,

высушенные ветки конопли весом около трех килограммов.

Какое наказание грозит

Обоих правонарушителей задержали и открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 309 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса. Им грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили двух мужчин, носивших при себе запрещенные боеприпасы и наркотики. Правонарушители пытались сбыть свой "товар" среди горожан.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.