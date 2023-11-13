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В Одесской области задержали наркобизнесменов

13 ноября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали наркобизнесменов
Плантация конопли на огороде. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили двух местных жителей, которые занимались продажей наркотиков. Люди выращивали коноплю для собственного употребления и сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Жители Раздельнянской ОТГ выращивали запрещенные растения в собственных огородах. Из домов правонарушителей изъяли коноплю и вещество растительного происхождения, похожее на каннабис.

полицейские разоблачили двух жителей раздельного района в наркопреступлениях
Кусты конопли на огороде. Фото: Нацполиция
полицейские разоблачили двух жителей раздельного района в наркопреступлениях
Высушенные наркотические растения. Фото: Нацполиция

Что обнаружили правоохранители

  • 40 высаженных растений конопли,
  • почти 200 граммов вещества растительного происхождения, похожего на каннабис,
  • высушенные ветки конопли весом около трех килограммов.

Какое наказание грозит

Обоих правонарушителей задержали и открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 309 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса. Им грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили двух мужчин, носивших при себе запрещенные боеприпасы и наркотики. Правонарушители пытались сбыть свой "товар" среди горожан.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.

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