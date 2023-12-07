В Одессе мужчина передавал пирожки с наркотиками в СИЗО

Пакет с неизвестным веществом. Фото: google.com

В Одессе правоохранители разоблачили горожанина в транспортировке наркотических веществ. Мужчина отправил пирожки с метадоном своему знакомому в следственный изолятор.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Злоумышленник долгое время поддерживал связь с приятелем в СИЗО, который попросил отправить ему наркотики "для расслабления". После разговора одессит купил в кулинарии пирожки, положил внутрь капсулы с метадоном, который купил у неизвестного и отправил передачу по почте. Когда прибыла посылка, ее содержимое обнаружили и изъяли работники учреждения. Согласно выводу эксперта, выпечка содержала наркотическое средство — метадон.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 307 и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно с каннабисом.