Намагалися збути "товар" у місті — в Одесі затримали наркоторговців

Людина зберігає наркотики. Фото: pixabay

В Одесі правоохоронці викрили трьох наркоторговців. Чоловіки намагалися збути свій "товар" на вулицях міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інцидентів

Двох одеситів поліцейські затримали на Люстдорфській дорозі та у Водному провулку. Під час перевірки документів та обшуків у них при собі виявили метадон та канабіс. Обидва чоловіки мають судимості за майновий злочин та злочин проти безпеки руху й експлуатації транспорту і перебувають на іспитовому терміні.

Ще одного правопорушника затримали на вулиці Дача Ковалевського та виявили при собі психотропну речовину — PVP. Чоловік зазначив, що придбав наркотик для власного вживання.

"Речові докази правоохоронці вилучили та скерували на експертизу, яка підтвердила їхнє походження", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

Наразі усіх трьох ділків затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Їм загрожує обмеження волі до 5 років. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно з канабісом.