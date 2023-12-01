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Намагалися збути "товар" у місті — в Одесі затримали наркоторговців

1 грудня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Намагалися збути "товар" у місті — в Одесі затримали наркоторговців
Людина зберігає наркотики. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили трьох наркоторговців. Чоловіки намагалися збути свій "товар" на вулицях міста. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.  

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Деталі інцидентів

Двох одеситів поліцейські затримали на Люстдорфській дорозі та у Водному провулку. Під час перевірки документів та обшуків у них при собі виявили метадон та канабіс. Обидва чоловіки мають судимості за майновий злочин та злочин проти безпеки руху й експлуатації транспорту і перебувають на іспитовому терміні. 

Ще одного правопорушника затримали на вулиці Дача Ковалевського та виявили при собі психотропну речовину — PVP. Чоловік зазначив, що придбав наркотик для власного вживання. 

"Речові докази правоохоронці вилучили та скерували на експертизу, яка підтвердила їхнє походження", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання загрожує

Наразі усіх трьох ділків затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Їм загрожує обмеження волі до 5 років. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт. 

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно з канабісом.

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