Пытались сбыть "товар" в городе — в Одессе задержали наркоторговцев
В Одессе правоохранители разоблачили троих наркоторговцев. Мужчины пытались сбыть свой "товар" на улицах города.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидентов
Двое одесситов полицейские задержали на Люстдорфской дороге и в Водном переулке. При проверке документов и обысков у них при себе обнаружили метадон и каннабис. Оба мужчины судимы за имущественное преступление и преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта и находятся на испытательном сроке.
Еще один правонарушитель был задержан на улице Дача Ковалевского и обнаружен при себе психотропное вещество — PVP. Мужчина отметил, что приобрел наркотик для собственного употребления.
"Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила их происхождение", — говорится в сообщении.
Какое наказание грозит
Все три дельца задержаны и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. Им грозит ограничение свободы до 5 лет. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.
Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.
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