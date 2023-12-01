Пытались сбыть "товар" в городе — в Одессе задержали наркоторговцев

Человек прячет наркотики. Фото: pixabay

В Одессе правоохранители разоблачили троих наркоторговцев. Мужчины пытались сбыть свой "товар" на улицах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидентов

Двое одесситов полицейские задержали на Люстдорфской дороге и в Водном переулке. При проверке документов и обысков у них при себе обнаружили метадон и каннабис. Оба мужчины судимы за имущественное преступление и преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта и находятся на испытательном сроке.

Еще один правонарушитель был задержан на улице Дача Ковалевского и обнаружен при себе психотропное вещество — PVP. Мужчина отметил, что приобрел наркотик для собственного употребления.

"Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила их происхождение", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

Все три дельца задержаны и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. Им грозит ограничение свободы до 5 лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.