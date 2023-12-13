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Хранили наркотики в больших размерах — в Одессе разоблачили нарушителей

13 декабря 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Хранили наркотики в больших размерах — в Одессе разоблачили нарушителей
Психотроп в зип-пакете. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили двоих мужчин, которые занимались реализацией запрещенных веществ. Подозреваемые продавали психотропы в больших размерах по улицам города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Злоумышленников задержали в Киевском районе города. У одного изъяли амфетамин в особо крупных размерах, а у другого водителя легковушки – PVP.

"Принадлежность изъятых у обоих фигурантов веществ к психотропным и их вес была подтверждена экспертными выводами", — говорится в сообщении правоохранителей.

Какое наказание грозит

Обоим правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Другие наркопреступления

Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно с каннабисом.

Добавим, в Одессе правоохранители разоблачили горожанина в транспортировке наркотических веществ. Мужчина отправил пирожки с метадоном своему знакомому в следственный изолятор.

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