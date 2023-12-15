В Пересыпском районе Одессы разоблачили наркопритон

Наркоман сидит в подъезде. Фото: google.com

В Одессе, в Пересыпском районе города, разоблачили мужчин, устроивших в собственной квартире притон. Правонарушитель предоставил свою квартиру для употребления наркотических препаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Мужчина, ранее судимый за нанесение телесных повреждений, хулиганство и незаконные сделки с наркотическими средствами, недавно освободился из тюрьмы и устроил в своей квартире притон для наркоманов. Вместе со своим другом он находил потенциальных "гостей" и предоставлял им "место для расслабления" в обмен на препараты.

Что нашли во время обысков

Устройства для курения с остатками экстракта каннабиса;

два полиэтиленовых пакетика с PVP и каннабисом.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 317 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет заключения. Следствие продолжается.

Другие наркопреступления

Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили двух мужчин, занимавшихся реализацией запрещенных веществ. Подозреваемые продавали психотропы в больших размерах по улицам города.