В Пересыпском районе Одессы разоблачили наркопритон
В Одессе, в Пересыпском районе города, разоблачили мужчин, устроивших в собственной квартире притон. Правонарушитель предоставил свою квартиру для употребления наркотических препаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали инцидента
Мужчина, ранее судимый за нанесение телесных повреждений, хулиганство и незаконные сделки с наркотическими средствами, недавно освободился из тюрьмы и устроил в своей квартире притон для наркоманов. Вместе со своим другом он находил потенциальных "гостей" и предоставлял им "место для расслабления" в обмен на препараты.
Что нашли во время обысков
- Устройства для курения с остатками экстракта каннабиса;
- два полиэтиленовых пакетика с PVP и каннабисом.
Какое наказание грозит
Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 317 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет заключения. Следствие продолжается.
Другие наркопреступления
Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.
Также мы писали, что в Одессе разоблачили двух мужчин, занимавшихся реализацией запрещенных веществ. Подозреваемые продавали психотропы в больших размерах по улицам города.
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