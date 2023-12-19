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"Варил" наркотики в собственном доме — в Одессе задержали преступника

19 декабря 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Варил" наркотики в собственном доме — в Одессе задержали преступника
Полиция задержала нарушителя. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе стражи порядка разоблачили местного жителя, который занимался изготовлением наркотических препаратов. Мужчина в собственном доме обустроил "амфетаминовую лабораторию".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

Одессит в собственном частном доме в центре города занимался изготовлением амфетамина для последующей продажи. Задержали мужчину на пути к "закладкам", при себе у него обнаружили зип-пакетики с наркотиками.

Что нашли во время обысков

  • принадлежности, средства и вещества, которые использовались для изготовления психотропа,
  • около 30 граммов вещества, похожего на амфетамин,
  • мобильный телефон фигуранта.

По предварительным данным, за один полный цикл продолжительностью двое суток фигурант мог производить по меньшей мере 500 граммов психотропного вещества, которые по ценам "черного рынка" стоят 300 тыс. гривен.

Какое наказание грозит

Правонарушителя задержали и сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Другие наркопреступления

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, подозреваемого в продаже запрещенными веществами. Местный житель сбывал на улицах города наркотики, которые покупал в аптеке.

Также мы писали, что в Одессе в Пересыпском районе города разоблачили мужчин, которые устроили в собственной квартире притон. Правонарушитель предоставил свою квартиру для употребления наркотических препаратов.

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