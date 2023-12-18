Збував рецептурні препарати наркозалежним — в Одесі затримали торговця

Нарковмісні ліки. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у продажі забороненими речовинами. Місцевий мешканець збував на вулицях міста наркотики, які купував в аптеці.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі схеми збуту наркотиків

Наркозалежний чоловік, маючи рецепт від лікаря, купував в аптеках опіоїдний анальгетик. Частину витрачав на своє лікування, а решту — на продаж.

Відомо, що злочинець встиг збути двом чоловікам по 10 пігулок з метадоном за 1 000 та 1 200 гривень. Після чого його затримали.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру за частинами 1 і 2 статті 307 Кримінального кодексу України у незаконному збуті наркотичних засобів, зокрема вчиненому повторно. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Інші наркозлочини

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.

Також ми писали, що в Одесі, у Пересипському районі міста, викрили чоловіків, які влаштували у власній квартирі притон. Правопорушник надав свою квартиру для вживання наркотичних препаратів.