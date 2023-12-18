Сбывал рецептурные препараты наркозависимым — в Одессе задержали торговца

Наркосодержащее лекарство. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, подозреваемого в продаже запрещенными веществами. Местный житель сбывал на улицах города наркотики, которые покупал в аптеке.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали схемы сбыта наркотиков

Наркозависимый мужчина, имея рецепт от врача, покупал в аптеках опиоидный анальгетик. Часть тратил на свое лечение, а остальные на продажу.

Известно, что преступник успел сбыть двоим мужчинам по 10 таблеток с метадоном за 1 000 и 1 200 гривен. После чего его задержали.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины в незаконном сбыте наркотических средств, в том числе совершенном повторно. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Другие наркопреступления

Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.

Также мы писали, что в Одессе, в Пересыпском районе города, разоблачили мужчин, которые устроили в собственной квартире притон. Правонарушитель предоставил свою квартиру для употребления наркотических препаратов.