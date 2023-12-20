Зберігав наркотики та зброю — на Одещині затримали зловмисника
В Одеській області на лаву підсудних відправили мешканця Білгород-Дністровського району. Чоловіка підозрюють в оборудці наркотиками та вогнепальною зброєю.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі злочинної діяльності
Мешканець Татарбунар у підсобному приміщенні зберігав понад три кілограми канабісу, а також саморобні пристрої для вживання наркотичних засобів із залишками екстракту заборонених речовин.
Крім того, правоохоронці виявили у спальній кімнаті чоловіка пластиковий бокс із канабісом вагою понад 20 грамів, а у господарському приміщенні — стартовий пістолет, перероблений саморобним способом у гладкоствольну вогнепальну зброю.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 та 3 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі затримали злочинне угрупування, яке займалося підпалом особистого майна містян. Відомо, що усі випадки були вчинені "на замовлення".
Також ми писали, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі.Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.
Читайте Новини.LIVE!