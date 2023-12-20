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Хранил наркотики и оружие — в Одесской области задержали злоумышленника

20 декабря 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Хранил наркотики и оружие — в Одесской области задержали злоумышленника
Наркотики в боксе. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамью подсудимых отправили жителя Белгород-Днестровского района. Мужчину подозревают в махинации наркотиками и огнестрельным оружием.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

Житель Татарбунар в подсобном помещении хранил более трех килограммов каннабиса, а также самодельные устройства для употребления наркотических средств с остатками экстракта запрещенных веществ.

Кроме того, правоохранители обнаружили в спальной комнате мужчины пластиковый бокс с каннабисом весом более 20 граммов, а в хозяйственном помещении — стартовый пистолет, переработанный самодельным способом в гладкоствольное огнестрельное оружие.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан, и ему сообщили о подозрении по ч. 1 и 3 ст. 309 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержали преступную группировку, которая занималась поджогом личного имущества горожан. Известно, что все случаи были совершены по заказу.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.

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