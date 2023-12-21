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Сбывал марихуану на улицах города — в Одессе задержали наркодельца

21 декабря 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сбывал марихуану на улицах города — в Одессе задержали наркодельца
Свертки с наркотиками. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали торговца марихуаной. Мужчина в собственном доме фасовал по сверткам наркотики с целью дальнейшего пробуждения среди горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Житель Пересыпского района хранил дома стеклянные банки и полиэтиленовые пакетики с марихуаной, а также принадлежности для ее фасовки и упаковки.

Злоумышленник объяснил, что через интернет-сеть приобрел запрещенный товар и хранил для дальнейшего сбыта.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины по незаконному приобретению и хранению с целью сбыта особо опасного наркотического средства. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправят правоохранителей, зарабатывавших на наркодельцах. Полицейские следили за правонарушителями и забирали у них деньги за сбыт, не регистрируя уголовное производство.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местного жителя, который занимался изготовлением наркотических препаратов. Мужчина в собственном доме обустроил "амфетаминовую лабораторию".

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