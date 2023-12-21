В Одесі судитимуть правоохоронців, які заробляли на наркоділках

ДБР затримало злочинців. Фото: ДБР

В Одеській області на лаву підсудних відправлять правоохоронців, які заробляли на наркоділках. Поліцейські стежили за правопорушниками та забирали в них гроші за збут, не реєструючи кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі схеми

Четверо правоохоронців залучили до схеми керівника одного з одеських поштових відділень та отримували від нього інформацію щодо клієнтів, які можуть отримувати у відправленнях наркотики. Після отримання посилки громадянина на виході вже чекали поліцейські.

Погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних речовин, "ділки в погонах" вимагали із затриманих гроші. "Розв'язання питання" коштувало до 10 тисяч доларів США.

Наразі слідством встановлено п’ять епізодів вимагання та крадіжки грошей у громадян.

Яке покарання загрожує

Наразі усіх учасників злочинної схеми затримали. Вони обвинувачуються у крадіжці, вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2, ч. 3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України). Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення. Справа передана до суду.

Нагадаємо, в Одесі затримали злочинне угрупування, яке займалося підпалом особистого майна містян. Відомо, що усі випадки були вчинені "на замовлення".

Також ми писали, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.