В Одессе будут судить правоохранителей, зарабатывавших на наркодельцах

ДБР задержало преступников. Фото: ДБР

В Одесской области на скамью подсудимых отправят правоохранителей, зарабатывавших на наркодельцах . Полицейские следили за правонарушителями и забирали у них деньги за сбыт, не регистрируя уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

Четверо стражей порядка привлекли к схеме руководителя одного из одесских почтовых отделений и получали от него информацию о клиентах, которые могут получать в отправлениях наркотики. После получения посылки гражданина на выходе уже ждали полицейские.

Угрожая привлечением к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических веществ, "дельцы в погонах" требовали из задержанных деньги. "Решение вопроса" стоило до 10 тысяч долларов США.

Следствием установлено пять эпизодов вымогательства и кражи денег у граждан.

Какое наказание грозит

Пока всех участников преступной схемы задержали. Они обвиняются в краже, вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 2, ч. 3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст.368 УК Украины). Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы. Дело передано в суд.

Напомним, в Одессе задержали преступную группировку, которая занималась поджогом личного имущества горожан. Известно, что все случаи были совершены по заказу.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.