Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе будут судить правоохранителей, зарабатывавших на наркодельцах arrow

В Одессе будут судить правоохранителей, зарабатывавших на наркодельцах

21 декабря 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить правоохранителей, зарабатывавших на наркодельцах
ДБР задержало преступников. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамью подсудимых отправят правоохранителей, зарабатывавших на наркодельцах . Полицейские следили за правонарушителями и забирали у них деньги за сбыт, не регистрируя уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Детали схемы

Четверо стражей порядка привлекли к схеме руководителя одного из одесских почтовых отделений и получали от него информацию о клиентах, которые могут получать в отправлениях наркотики. После получения посылки гражданина на выходе уже ждали полицейские.

Угрожая привлечением к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических веществ, "дельцы в погонах" требовали из задержанных деньги. "Решение вопроса" стоило до 10 тысяч долларов США.

Следствием установлено пять эпизодов вымогательства и кражи денег у граждан.

Какое наказание грозит

Пока всех участников преступной схемы задержали. Они обвиняются в краже, вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 2, ч. 3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст.368 УК Украины). Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы. Дело передано в суд.

Напомним, в Одессе задержали преступную группировку, которая занималась поджогом личного имущества горожан. Известно, что все случаи были совершены по заказу.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме