Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине отправили на скамью подсудимых наркодельца — подробности arrow

На Одесчине отправили на скамью подсудимых наркодельца — подробности

6 января 2024 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине отправили на скамью подсудимых наркодельца — подробности
Изъятый каннабис. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области будут судить жителя Великодолинской территориальной громады, который хранил дома полтора килограмма каннабиса. Ему грозит заключение сроком до 3 лет.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

Полиция получила сообщение о том, что подозреваемый хранит у себя дома наркотики. Получив необходимые разрешения, правоохранители провели обыск и обнаружили различные тайники, где находилось более 1,5 кг каннабиса. Мужчина объяснил, что собирал наркотическое снадобье для собственного употребления.

Какое наказание грозит

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса. По этим статьям ему грозит штраф от 34 до 85 тысяч гривен или лишение свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".

Также мы сообщали, что в Одесском районе на скамью подсудимых отправили местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков и оружия. Кроме того, мужчина на запретных сайтах занимался продажей порнографии.

Добавим, в Одессе стражи порядка задержали торговца марихуаной. Мужчина в собственном доме фасовал по сверткам наркотики с целью дальнейшего сбыта среди горожан.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме