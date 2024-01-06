На Одесчине отправили на скамью подсудимых наркодельца — подробности

Изъятый каннабис. Фото: Нацполиция

В Одесской области будут судить жителя Великодолинской территориальной громады, который хранил дома полтора килограмма каннабиса. Ему грозит заключение сроком до 3 лет.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

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Подробности дела

Полиция получила сообщение о том, что подозреваемый хранит у себя дома наркотики. Получив необходимые разрешения, правоохранители провели обыск и обнаружили различные тайники, где находилось более 1,5 кг каннабиса. Мужчина объяснил, что собирал наркотическое снадобье для собственного употребления.

Какое наказание грозит

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса. По этим статьям ему грозит штраф от 34 до 85 тысяч гривен или лишение свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".

Также мы сообщали, что в Одесском районе на скамью подсудимых отправили местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков и оружия. Кроме того, мужчина на запретных сайтах занимался продажей порнографии.

Добавим, в Одессе стражи порядка задержали торговца марихуаной. Мужчина в собственном доме фасовал по сверткам наркотики с целью дальнейшего сбыта среди горожан.