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Иностранец через Одесскую область пытался вывезти за границу наркотики

8 января 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Иностранец через Одесскую область пытался вывезти за границу наркотики
Свертки с наркотиками. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области будут судить гражданина Молдовы за незаконную сделку наркотиками. Иностранец пытался перевезти через границу амфетамин и каннабис, спрятавшийся под обшивкой дверей собственного авто.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Детали преступной схемы

Мужчина через КПП "Виноградовка — Вулканешты" пытался вывезти в Молдову "зеленым коридором" наркотики, спрятав их от таможенного контроля.

Во время таможенного досмотра в автомобиле иностранца, под обшивкой двери, изъяли 9 пакетов из почти 1 кг каннабиса и 0,6 кг амфетамина.

Какое наказание грозит

В настоящее время преступник был задержан и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".

Также мы сообщали, что в Одесском районе на скамью подсудимых отправили местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков и оружия. Кроме того, мужчина на запретных сайтах занимался продажей порнографии.

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