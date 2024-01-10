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Сбывала психотропы из-за почтамата — в Одессе задержали наркоторговца

10 января 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сбывала психотропы из-за почтамата — в Одессе задержали наркоторговца
Свертки с наркотиками. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу, занимавшуюся сбытом наркотиков. Женщина отправляла "товар" клиентам по почтомату.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Одесситка в Киевском районе города с помощью почтомата собиралась отправить "клиентам" очередную партию "товара". Женщина занималась сбытом PVP, MDMA, амфетамина и каннабиса.

Задержать злоумышленницу удалось во время "погрузки" товара. На месте следователи изъяли у правонарушителя шесть пакетов с PVP общим весом более 100 граммов и два пакетика с амфетамином массой 10 граммов.

Что нашли во время обысков

  • почти пол килограмма каннабиса,
  • 50 таблеток MDMA,
  • свыше килограмма PVP,
  • 31 грамм амфетамина,
  • средства для упаковки "товара".

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".

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