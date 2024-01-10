Сбывала психотропы из-за почтамата — в Одессе задержали наркоторговца
В Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу, занимавшуюся сбытом наркотиков. Женщина отправляла "товар" клиентам по почтомату.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали преступной деятельности
Одесситка в Киевском районе города с помощью почтомата собиралась отправить "клиентам" очередную партию "товара". Женщина занималась сбытом PVP, MDMA, амфетамина и каннабиса.
Задержать злоумышленницу удалось во время "погрузки" товара. На месте следователи изъяли у правонарушителя шесть пакетов с PVP общим весом более 100 граммов и два пакетика с амфетамином массой 10 граммов.
Что нашли во время обысков
- почти пол килограмма каннабиса,
- 50 таблеток MDMA,
- свыше килограмма PVP,
- 31 грамм амфетамина,
- средства для упаковки "товара".
Какое наказание грозит
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".
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