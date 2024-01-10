Сбывала психотропы из-за почтамата — в Одессе задержали наркоторговца

Свертки с наркотиками. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу, занимавшуюся сбытом наркотиков. Женщина отправляла "товар" клиентам по почтомату.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

Одесситка в Киевском районе города с помощью почтомата собиралась отправить "клиентам" очередную партию "товара". Женщина занималась сбытом PVP, MDMA, амфетамина и каннабиса.

Задержать злоумышленницу удалось во время "погрузки" товара. На месте следователи изъяли у правонарушителя шесть пакетов с PVP общим весом более 100 граммов и два пакетика с амфетамином массой 10 граммов.

Что нашли во время обысков

почти пол килограмма каннабиса,

50 таблеток MDMA,

свыше килограмма PVP,

31 грамм амфетамина,

средства для упаковки "товара".

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".