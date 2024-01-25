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Виростив сотні кущів канабісу — на Одещині викрили наркозлочинця

25 січня 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Виростив сотні кущів канабісу — на Одещині викрили наркозлочинця
Правоохоронці вилучили кущі конопель. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель. 

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. 

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Подробиці злочинної діяльності

Чоловік у трьох занедбаних будівлях у селі Болградського району облаштував теплиці у яких вирощував наркотичні рослини. Відомо, що з місця злочину вдалося вилучити 272 кущі конопель та 3,5 кілограми канабісу. За словами злочинця, рослини він вирощував для власного вживання. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 310 та ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському Одеської області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Зловмисник тримав при собі канабіс у великих розмірах для подальшого продажу. 

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Одеса
наркотики
поліція
наркоторгівля
Одеська область
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